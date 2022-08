“La questura di Piacenza sarà un commissariato”: Siulp denuncia i tagli di personale

“Con i nuovi decreti, ci saranno trenta poliziotti in meno nei prossimi anni e la questura di Piacenza diventerà un commissariato di provincia: invece di premiare i sacrifici affrontati negli ultimi anni, saremo ulteriormente penalizzati”. Non sono buone notizie in arrivo secondo il sindacato di polizia Siulp: in base agli ultimi decreti del Dipartimento di pubblica sicurezza, sarebbe ormai ufficiale una drastica riduzione di organico tra gli agenti della Polizia di Stato.

A fornire i primi dati è il segretario provinciale del Siulp Oliviero Pietrarelli, a fronte dei decreti che sono già stati formalizzati e firmati. “Entro il 2027, è prevista una riduzione di personale di oltre il 20%” spiega. “Non si comprende la ragione di una riduzione che pone Piacenza al pari di un commissariato di provincia ma neppure i criteri di distribuzione degli agenti tra altre piccole città che avranno più personale rispetto a noi. Ad esempio, Piacenza avrà 163 poliziotti con 102mila abitanti esattamente come Aosta che ha 34mila abitanti. Peccato che la nostra città abbia anche il polo logistico più grande del Sud Europa in continua espansione e una popolazione straniera importante”.

