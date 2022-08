Arrivati a Piacenza 34 nuovi carabinieri: “Potenziate le Stazioni del territorio”

Rinforzi per le forze dell’ordine piacentine.

Al Comando provinciale di Piacenza sono stati assegnati 34 nuovi carabinieri neo-promossi, provenienti dalle cinque scuole allievi dell’Arma situate a Roma, Taranto, Torino, Reggio Calabria e Campobasso.

I 34 “neo-promossi”, che hanno completato il 140° corso formativo e sono stati trasferiti al Comando provinciale, sono stati suddivisi così sul territorio: 14 alla Compagnia di Piacenza, 8 alla Compagnia di Bobbio e 12 alla Compagnia di Fiorenzuola.

“Arrivati nell’ultima settimana – spiega l’Arma – vanno a rinforzare gli organici delle Stazioni del Comando provinciale per aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa. In tal modo, si è voluto potenziare i presidi territoriali che rappresentano il punto di riferimento certo per la collettività non solo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ma anche per garantire prossimità e sostegno alla popolazione”.

