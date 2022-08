Grave incidente a Perino: due feriti all’ospedale dopo lo scontro tra auto e moto

Grave incidente stradale nei pressi di Perino, in Val Trebbia. Protagonisti dello scontro una moto con in sella due persone e un’auto che proveniva in direzione opposta. Come spesso accade in questi casi, ad aver avuto la peggio sono stati i due soggetti a bordo della moto.

Sul posto sono prontamente intervenuti un equipaggio della Pubblica assistenza di Travo, l’auto medica di Bobbio e la Croce rossa di Marsaglia. Il motociclista alla guida della due ruote versava in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno preoccupanti le condizioni dell’altro soggetto a bordo. Tutte e due sono stati trasferiti all’ospedale di Piacenza. Nel luogo dell’incidente è intervenuta, in seguito, la polizia stradale per gli accertamenti del caso.