Cuccagna, tiro alla fune, spiedini e tanta gente alla Festa dei trattori di Groppallo

È stata un grande successo la Festa dei trattori di Groppallo, che domenica ha richiamato in Alta Val Nure non solo gli agricoltori di tutta la zona, tra cui moltissimi giovani, ma anche residenti, villeggianti e turisti.

Prima la benedizione sull’affollatissimo piazzale della chiesa, poi la tappa nei bar e nei ristoranti del paese, quindi tutti al “Fontanino” per l’appuntamento che da sempre rappresenta la chiusura dell’estate.

Un appuntamento d’altri tempi, che assieme a spiedini, salamelle, birre e patatine, ha proposto giochi d’altri tempi, come il tiro alla fune e soprattutto la divertente cuccagna.

Immancabili, come da tradizione, anche le gare di abilità tra i trattoristi.

La festa di ieri ha chiuso un trittico di appuntamenti organizzato dalla Pro Loco: prima la sagra degli spiedino, poi la notte fluo e infine i trattori. Eventi che hanno portato a Groppallo migliaia di persone.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà