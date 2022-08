Capotreno aggredita a bordo da un passeggero straniero prima della partenza

Il treno 3921 che doveva partire alle 11.49 dalla stazione di Piacenza con direzione Ancona è stato sospeso a causa di un grave episodio che si è verificato a bordo: un passeggero, pare di origine nordafricana, ha picchiato la capotreno.

I presenti sono intervenuti in difesa della donna, lo straniero è quindi sceso e ha provato a fuggire lungo i binari, venendo però fermato dalla Polizia ferroviaria.

La partenza del convoglio è stata quindi bloccata per consentire di soccorrere la capotreno, i passeggeri sono stati fatti scendere e poi fatti risalire, il treno ha lasciato Piacenza con circa 20 minuti di ritardo.

Alla base dell’aggressione potrebbe esserci la richiesta del biglietto che la donna ha avanzato al passeggero, che sarebbe andato su tutte le furie e l’avrebbe malmenata.

La capotreno √® stata soccorsa da un’ambulanza inviata dal 118: per lei qualche livido, ma soprattutto un grande spavento.

“√ą l’ennesimo episodio che si verifica a bordo, a cui si sommano quelli che accadono in stazione – lamentano i lavoratori piacentini delle Ferrovie – servono interventi rapidi ed efficaci per ristabilire le condizioni minime di sicurezza per poter lavorare senza paura”.

