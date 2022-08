Gli ucraini celebrano oggi ai Giardini Margherita il giorno dell’indipendenza dall’Urss

A Piacenza c’è un gruppo “Amici dell’Ucraina”. Anche loro oggi ricorderanno la giornata dell’indipendenza del Paese: lo faranno con una piccola cerimonia che si terrà alle 12 davanti alla stele della libertà nei giardini di via Santa Franca, vicino al Facsal. In questa giornata si ricorda la dichiarazione di indipendenza dall’Urss avvenuta nel 1991: autore del testo della dichiarazione di indipendenza fu Levko Lukyanenko, co-autore della Dichiarazione di sovranità dell’Ucraina. Nel 2005 Lukyanenko fu decorato dal presidente Viktor Juščenko col titolo di eroe dell’Ucraina. La ricorrenza di oggi è considerata la principale festa di stato nell’Ucraina moderna: dal 2004 si celebra anche, il giorno precedente, la Giornata della bandiera ucraina, anche come segno di identità nazionale, cui la bandiera nazionale rappresenta.

