Scontro tra un’auto e una bicicletta a Podenzano, ciclista finisce sul parabrezza

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 24 agosto sulla provinciale 42 da San Giorgi verso Podenzano. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una bicicletta. L’uomo in sella alla due ruote è stato sbalzato contro il parabrezza. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Sul posto sono intervenute la pubblica assistenza di San Giorgio e un’auto medica.

