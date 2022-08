Bettola saluta e premia Andrea Dallavalle, argento nel salto triplo agli Europei

Oggi Bettola saluta e premia Andrea Dallavalle, atleta piacentino che ha conquistato l’argento nel salto triplo agli Europei di Monaco 2022. Legato alla Valnure e a Bettola in particolare, che frequenta fin da bambino, Dallavalle è stato invitato dal sindaco Paolo Negri che gli esprimerà le congratulazioni della comunità e gli consegnerà un riconoscimento attorno alle 21.30 in piazza Colombo, davanti al santuario della Beata Vergine della Quercia dove, alle 22, si terrà uno spettacolo delle fontane danzanti luminose organizzato dalla parrocchia in collaborazione con il Comune di Bettola (ingresso libero), evento che apre il mese mariano della Valnure.

La B.V. dell Quercia, che apparì ad una pastorella sul colle di Bettola nel 1496, è infatti patrona di tutta la Valnure e sarà onorata per tutto il mese di settembre. Domani, domenica, sarà perpetuato il “rito della discesa” della statua fino all’altare maggiore del santuario dove sarà recitato il rosario alle 16 e celebrata la messa alle 16.30. Domenica 4 settembre processione in piazza Colombo dopo la messa delle 16.30 con i rappresentanti dei Comuni di Valnure.