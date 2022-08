Da venerdì 16 a domenica 18 settembre sul Facsal torna il Mercato europeo

Torna il Mercato europeo a Piacenza. E torna finalmente alla normalità: tre giorni di bancarelle lungo il Pubblico Passeggio per il consueto fine settimana di settembre, che stavolta cadrà da venerdì 16 a domenica 18. Si tratta della sedicesima edizione della manifestazione che porta sul Facsal artigianato, prodotti tipici e street food provenienti da più di trenta Paesi del mondo: una vera e propria tradizione per la nostra città che viene organizzata dal Comune di Piacenza in collaborazione con Unione Commercianti Piacenza, il consorzio Mercanti di Qualità e Fiva Confcommercio. Ma soprattutto quella di quest’anno è l’edizione “della normalità”: dalle 130 alle 140 sono le bancarelle attese, a fronte delle 120 dello scorso anno, che si posizioneranno sul Pubblico Passeggio senza limitazioni o distanze di sicurezza. Dopo lo stop del 2020 e l’edizione ridotta del 2021, il Mercato europeo del 2022 è quello che i piacentini hanno sempre apprezzato nella canonica forma.

“È la prima edizione post-pandemia che segna il ritorno alla normalità – conferma anche il presidente di Unione Commercianti Raffaele Chiappa – ci sono state molte richieste da parte degli ambulanti e di questo sono contento: siamo anche ottimisti sulla buona riuscita dell’evento che porta tanti visitatori provenienti anche da fuori Piacenza”.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI