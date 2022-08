Rissa in via Campi: residente scende con un bastone e mette in fuga tutti

Rissa fra nordafricani in via Campi, a Piacenza. Una decina le persone presenti. Durante la lite un giovane è finito a terra e un altro contro una cancellata suscitando il malumore di un residente che ha invitato i “rissosi” a picchiarsi altrove. I litiganti però lo hanno invitato a non interferire. A quel punto l’uomo è rientrato in casa ed è sceso con un bastone in strada disperdendo i facinorosi che si sono dati alla fuga.

