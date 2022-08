Droga nello scooter, tunisino arrestato: “Ho sbagliato e sono pentito”

“L’ho comprata da uno che non conosco, alla stazione di Milano, ma non ho avuto il tempo di spacciarla perché sono stato arrestato prima. Ho sbagliato e sono pentito”. Così al giudice un tunisino fermato a Pontenure con 15 dosi di coca, 22 grammi di hashish e mezzo grammo di ganjia. Era in sella ad uno scooter senza patente e senza assicurazione, dietro di lui un tunisino clandestino. Il conducente dello scooter è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile alle 2 di notte fra lunedì e martedì a Pontenure. Oggi ha patteggiato sei mesi ed è tornato libero.

