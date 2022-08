Rissa tra donne in via Manfredi, passanti chiamano la polizia. Identificate

Rissa fra donne sabato sera in via Manfredi, all’angolo con via Bianchi, a Piacenza. Una lite così accesa che qualcuno ha telefonato al 113. Sul posto sono arrivate pattuglie di polizia e carabinieri. Le donne si sono subito calmate e dieci di loro sono state identificate. Si tratta di giovani di origini sudamericane che avevano cominciato a insultarsi, pare per futili motivi. Il rapido intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà