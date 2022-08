Anche Piacenza ricorda il 40° anniversario della strage di mafia di via Carini a Palermo

Il quarantesimo anniversario della strage di mafia di via Isidoro Carini a Palermo sarà celebrato anche a Piacenza. La strage costò la vita al generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo.

La sezione piacentina dell’associazione nazionale carabinieri ha diffuso in una nota che: “intende ricordare le vittime con la deposizione di una corona dal cippo dedicato al generale prefetto, posto nei giardini a lui intitolati in via Negri a Piacenza, sabato 3 settembre 2022 alle 10.00”.

Il generale Dalla Chiesa aveva passato la sua vita a combattere la malavita del nord, la mafia siciliana e le brigate rosse. Nel 1973 era stato promosso generale, c’era da fronteggiare l’era sanguinosa del terrorismo rosso. Dopo il sequestro del giudice Sossi a Genova, il generale infiltrò nelle brigate rosso un suo uomo, Silvano Girotto, detto ”frate mitra”, e arrestò i padri storici del brigatismo, tra cui Renato Curcio e Alberto Franceschini. Nel 1981 Dalla Chiesa fu promosso vicecomandante dell’Arma; poi il 2 maggio 1982 la nomina a prefetto di Palermo. Qui che solo quattro mesi dopo troverà la morte nell’attentato di via Isidoro Carini.