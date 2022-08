Emergenza senzatetto: appello per la donazione di lenzuola e salviette

Ogni notte il Rifugio Segadelli, nei pressi della stazione di Piacenza, registra il tutto esaurito. I dieci letti a disposizione sono costantemente occupati da persone che non hanno un’abitazione.

L’associazione Papa Giovanni XXIII che gestisce il dormitorio ha lanciato un appello via Facebook tramite la referente Sara Alberici per la donazione di lenzuola singole, federe e salviette (anche da doccia) da destinare al dormitorio ma anche a persone che dormono in strada. In vista dell’inverno, chi le avesse a disposizione può donare anche le coperte.

E’ possibile consegnare il materiale tutti i mercoledì dalle 14 alle 16 in via Roma 290 oppure tutte le sere al dormitorio in stazione dopo le 20.

