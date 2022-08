Gas Sales, presentati lo schiacciatore Gironi e il libero Hoffer

La sede di Badaracco Assicurazioni ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera dei nuovi giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley: lo schiacciatore Fabrizio Gironi e il libero Nicolò Hoffer, entrambi classe 2000.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha spiegato Fabrizio Gironi – di potere giocare a Piacenza per una società importante, con idee chiare e con tanta voglia di continuare a crescere. Sarà una stagione molto stimolante, allenarsi e potere giocare a fianco di tanti campioni mi aiuterà a crescere che è poi uno degli obiettivi personali. È stata un’estate di lavoro con la nazionale azzurra, giocare i Giochi del Mediterraneo anche se per esigenze di squadra come opposto è stato molto gratificante e bello, mi sto allenando bene e coach Bernardi è prodigo di consigli, ritrovo il mio amico di sempre Hoffer con cui abbiamo condiviso tante esperienze di pallavolo fin da ragazzini, sono contento di essere a Piacenza, una chiamata per certi versi inaspettata”.

E di chiamata inaspettata parla anche Nicolò Hoffer. “Ritrovare Fabrizio – dice il libero – qui a Piacenza è solo un piacere come è stata una piacevole sorpresa la chiamata di una società così importante. MI impegnerò al massimo per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Certamente per me questa è una grande opportunità per crescere e fare esperienza, in queste prime settimane di lavoro tutto procede al meglio e sono davvero soddisfatto di fare parte di una realtà così importante e che punta tanto anche sui giovani”.

Osvaldo Badaracco, titolare della Badaracco Assicurazioni ha sottolineato la soddisfazione “per essere ancora a fianco della squadra nella prossima stagione”.

“Mi piace sottolineare che le scelte di Gironi e Hoffer magari sono state inaspettate per loro ma per noi, che li seguivamo da tempo, non sono sorprese ma certezze – ha dichiarato il direttore sportivo Alessandro Fei -. E dai primi allenamenti si è subito capito che su di loro si potrà fare affidamento fino in fondo. Abbiamo una squadra forte, un giusto mix tra plurimedagliati e giovani già bravi, da questi giovani ci aspettiamo che portino freschezza, entusiasmo e un po’ di quella spregiudicatezza che i giovani hanno”.