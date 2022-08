Piacenza Expo: creatività artigianale con “Mi Piace Crea” l’1 e 2 ottobre

E’ in programma l’1 e il 2 ottobre 2022 a Piacenza Expo “Mi Piace Crea” una fiera interamente dedicata alla creatività artigianale, dove scoprire segreti e nuovi prodotti.

Una vetrina espositiva che fa il suo esordio nel quartiere fieristico di Piacenza.

Le proposte sono molteplici: stand espositivi di piccoli artigiani, artisti e commercianti, work-shop per adulti, laboratori creativi per bambini passando attraverso affascinanti mostre di artisti di fama internazionale. A Mi Piace Crea sarà possibile percorrere le affascinanti strade del “fatto con le mani”, frutto di competenze e capacità tramandate, innovazioni applicate, e un di un sempre rinnovato, profondamente umano, desiderio di realizzare le cose da sé.

Saranno davvero tante e varie le attività creative o artigianali che Piacenza Expo metterà in vetrina a Mi piace Crea. Dalla tessitura al cucito e cucito creativo, dal ricamo al tricot e il crochet, dal mosaico al kintsugi, dalla realizzazione di accessori come borse e gioielli a quella dell’oggettistica per sé e per la casa, dallo scrapbooking al riciclo dei materiali, passando per esperienze come la calligrafia, la scrittura creativa e il teatro, con incursioni an-che nella cucina con la pasta fatta a mano e i dolci fino ad arrivare ai prodotti per la cosmesi.