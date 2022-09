Liceo ecologico e digitale di Castel San Giovanni: 21 iscritti

Sono 21 i ragazzi che per primi si sono iscritti al nuovo liceo quadriennale delle scienze applicate per la transizione ecologica e digitale di Castel San Giovanni. Al suono della prima campanella sui banchi del polo superiore Volta sono attesi 240 ragazzi che formeranno undici prime classi suddivise tra i 5 licei di Castel San Giovanni (oltre al quadriennale ci sono scienze applicate, scienze umane, scientifico tradizionale e linguistico), Istituto Professionale sempre di Castello (ex Casali) e Istituto tecnico di Borgonovo (finanze e meccanica meccatronica). Complessivamente, a settembre, faranno rientro sui banchi di scuola dell’intero polo superiore scolastico Valtidonese 1.020 studenti, distribuiti in 49 classi differenti. La giornata dell’accoglienza segue a Castel San Giovanni e Borgonovo un suo particolare “protocollo”. Oltre alla chiamata nome per nome di ciascuno studente, la dirigente Simona Favari consegnerà a ognuno di loro una spilletta con il logo dell’Istituto Volta.

