Podenzano, 200 partecipanti e tanto divertimento per la “Cena in giallo 2022”

Sono stati oltre 200 i partecipanti all’edizione 2022 della “Cena in giallo”, la serata conviviale che saluta l’estate organizzata dall’associazione “Le Signore in Giallo” con il patrocinio del Comune di Podenzano.

Piazza Nuova è stata la location per questa festa che ogni anno, grazie alla fantasia delle organizzatrici, ha un tema diverso. Mercoledì piazza Nuova ha praticamente ospitato una sorta di pigiama party, una lunga serata sotto le stelle, quelle del cielo e quelle allestite sopra l’area in cui i podenzanesi hanno potuto cenare ai tavoli loro riservati, apparecchiati con tovaglietta, tazze per la camomilla e candele. Tante le compagnie di amici che hanno cenato in piazza, tra cui il sindaco Alessandro Piva e la sua amministrazione comunale e il parroco Fausto Arrisi. Una simpatica ambientazione, con letti e tappeti, con tende e cucini, ha fatto da cornice all’amichevole serata che tutti hanno onorato vestendosi rigorosamente di giallo; qualcuno anche in pigiama e pantofole, immergendosi totalmente nel tema dell’evento. La serata è stata animata dalla musica, dagli spettacoli di luci e giocoleria sui trampoli da Flambetta e Lunaridens di Foco Loco e dalla presenza di Paolo Cadermatiri i suoi palloncini benefici per la Casa di Iris.

FOTOSERVIZIO DI EMILIO MARINA