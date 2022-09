Da Piacenza al Senegal, Ausl dona un’ambulanza. Diop: “Si salveranno vite”

Da Piacenza all’Africa: percorrerà ancora tanti chilometri un’ambulanza del 118 che l’Ausl di Piacenza ha ceduto gratuitamente all’associazione And Jef presieduta da Macodou Diop. Il mezzo è destinato alla città di Koul Diop, in Senegal, dove purtroppo mezzi di soccorso per trasportare i cittadini non esistono. L’ambulanza è del 2009 e, nella nostra provincia, ha percorso quasi 180mila chilometri per il servizio di emergenza-urgenza. “Per noi è una bellissima notizia – spiega Macodou Diop – finalmente i malati avranno a disposizione un mezzo per il trasporto nella capitale del Senegal dove c’è l’ospedale”. “E’ la seconda donazione di questo tipo di cui l’Ausl si rende protagonista – aggiunge Andrea Magnacavallo direttore sanitario- l’azienda è molto attenta alle esigenze del mondo del volontariato”. Ora l’associazione sta cercando fondi per coprire le spese di spedizione del container, che ammontano a oltre 2.500 euro.

