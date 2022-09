Lo sport fa rete: nasce la Wellness Special Card che unisce tre realtà piacentine

Il meglio dello sport in un’unica card. Dalla collaborazione tra Acrobatic Fitness, Le Club e Tennis Club Borgotrebbia è nata la Wellness Special Card: sottoscrivendo questa tessera i soci Acrobatic e Le Club potranno usufruire dei campi del Tennis Borgotrebbia, e, viceversa, gli associati del Tennis Club potranno avere accesso ai servizi Acrobatic e Le Club. Iniziativa che è stata annunciata da Daniele Bavagnoli e Federica Grisenti di Acrobatic Fitness, Silvana Pagani e Lorenzo Marchi del Tennis Club Borgotrebbia, e Rinaldo Lusardi di Le Club.

“Questa card è nata da un’idea – ha spiegato Bavagnoli – offrire un servizio molto più ampio sulle varie attività, dopo questi periodi di difficoltà che hanno visto arrivare prima il Covid e poi i rincari energetici, che hanno causato la perdita di tanti ragazzi che facevano attività sportiva non agonistica. Durante la fase acuta del Covid abbiamo infatti avuto la possibilità di poter allenare solo gli agonisti, mentre gli altri non hanno più avuto accesso ai centri sportivi. Questa iniziativa cercherà di riavvicinare i non agonisti al mondo sportivo in tutta l’attività ludica che va dal tennis al padel, dalla ginnastica al nuoto, ogni disciplina che è nelle nostre competenze, per ricreare appunto quel clima di passione e di divertimento anche per chi non fa agonismo”.