Tennis, vola il team Borgotrebbia: “Ora avanti tutta verso il sogno Serie A2”

L’ambizione c’era già, dopo il roboante successo dell’esordio nella nuova categoria il Team Tennis Club Borgotrebbia non si nasconde più e punta decisamente alla Serie A2. La squadra maschile piacentina targata Fornaroli Polymers e capitanata da Andrea Nociti e Gianluca Beghi è subito partita con il piede giusto nel campionato di Serie B1, conquistato la scorsa stagione con una cavalcata imperiosa: 5-1 alla prima giornata rifilato ai malcapitati avversari del Tennis Club Pharaon a Siderno (RC) frutto di uno stato di forma già al top. Ora testa alla seconda giornata che vedrà l’esordio casalingo, in programma per domenica sui campi di Borgotrebbia contro Montecatini.

avvio incoraggiante

I ragazzi fremono e gli allenamenti si susseguono in questi giorni al Club.

“Prima giornata più che positiva a Reggio Calabria con una vittoria per 5-1 – il commento a caldo di capitan Nociti – i due ragazzi del vivaio hanno conquistato i punti decisivi, Andrea Bolla ha vinto contro un avversario di classifica superiore e anche Andrea Frigerio ha fatto molto bene ottenendo il quarto punto del singolare. I doppi Bolla-Frigerio hanno vinto, mentre i due giovani del vivaio hanno perso, ma abbiamo comunque raggiunto questo primo successo stagionale, merito di un gruppo con elementi del vivaio forti, ai quali si aggiungono Gijs Brouwer che è il nostro numero uno e 250 Atp nel mondo, più altri giovani come Liam Gavrielides che è un classe 2004 e circa 700 al mondo, giocherà con noi la seconda giornata in casa il 19 maggio”.

a trascinare il team i giovani del vivaio

Con lui Gianluca Beghi, che non si pone limiti. “La prima vittoria ci fa ben sperare per il prosieguo del girone – ha detto Beghi – ora siamo pronti per l’esordio casalingo di domenica prossima, speriamo di fare bene anche contro Montecatini. I nostri due giovani del vivaio Luca Galazzetti e Alessandro Sartori in questo periodo stanno disputando diversi tornei e li vediamo in forma, la rosa è ampia e in questo modo possiamo anche valutare il giocatore straniero da schierare. Non ci nascondiamo, vista la buona partenza il nostro obiettivo è di continuare così per puntare alla promozione in Serie A2”. Occhi puntati su Luca Galazzetti, uno dei talenti del vivaio: “Non ci aspettavamo una vittoria così netta, il gruppo è molto valido e formato da uno “zoccolo duro” formato l’anno scorso al quale si è aggiunto qualche elemento di valore come Alessandro Sartori. Io sono qui da quattro anni, sono cresciuto tanto nel tempo e raggiunto ottimi traguardi, ma non voglio certamente fermarmi qui”.