Tumori in aumento, serve medicina di prossimità. Sabato “Concerto per la vita”

I tumori sono in aumento, ma grazie alla ricerca, diventano più curabili. Si va verso una medicina umana e domiciliare. I fondi però non bastano mai. E anche nel piacentino si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà. Durante l’estate sono state numerose le serate benefiche organizzate in città e provincia. E il 10 settembre toccherà al grande “Concerto per la vita” organizzato dall’Associazione “Allunga la tua mano” con il supporto del Coordinamento Donne Cisal Emilia-Romagna e la pro loco di Gossolengo. Attesi in piazza Roma, alle 21.30, gli ormai celebri “Vasco Terapia”, amata band tributo a Vasco Rossi. Il ricavato dei biglietti venduti verrà interamente devoluto a favore di Amop, l’Associazione del Malato Oncologico Piacentino, e all’Associazione Michele Isubaleu, impegnata da diverso tempo in progetti in Etiopia. L’evento vedrà la speciale partecipazione di Claudio Golinelli, detto “Il Gallo”, tra gli storici componenti del band del Blasco. I biglietti sono disponibili in prevendita e acquistabili nel giorno dell’evento.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà