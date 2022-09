La Festa dell’asino di Pontenure torna e fa subito centro

Cucina tipica, danze in balera, bancarelle, atmosfera vivace e familiare.

Sono bastati questi pochi ingredienti per riallacciare le fila di una consuetudine, anzi di una tradizione interrotta dal Covid: l’appuntamento con la Festa dell’asino a Pontenure. “Con soddisfazione abbiamo constatato l’apprezzamento del pubblico, che è ritornato in gran numero al centro sportivo comunale mosso dal desiderio di normalità, di incontro e socialità e dall’apprezzamento per la nostra caratteristica sagra”, commenta il presidente della Pro Loco Franco Villa.

Ma un altro aspetto è motivo di orgoglio: il ritorno del volontariato. “Alcuni volontari di lungo corso hanno cessato per raggiunti limiti di età. Si rende necessario un ricambio generazionale e con soddisfazione abbiamo constatato che molti cittadini hanno voluto darci una mano per ripartire”, conclude Villa.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà