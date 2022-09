Nel 2026 Piacenza avrà gli istituti comprensivi e due nuove scuole medie

Entro settembre 2026 anche Piacenza avrà gli istituti comprensivi. Ad oggi siamo l’unica realtà in regione in cui mancano queste preziose strutture dove gli alunni hanno la possibilità di compiere un ciclo completo, dall’asilo alle medie. Un istituto comprensivo è infatti un complesso scolastico all’interno del quale coesistono più gradi di istruzione: scuola materna, elementare e media, tutte generalmente vicine fra loro nel territorio. Conta una sola presidenza, un solo consiglio d’istituto, un collegio dei docenti unitario. Lo scopo didattico di un istituto comprensivo è quello di offrire una continuità didattica di tipo verticale per studenti con un’età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Oggi, in tutta Italia, ammontano a oltre 5mila. Piacenza ne è sprovvista. Ma le cose cambiano. L’annuncio è stato dato stamattina, 12 settembre, dalla giunta Tarasconi durante la riunione di inizio anno tra amministrazione e dirigenti scolastici.

“Gli istituti comprensivi servono a mettere sotto la stessa direzione didattica i vari ordini di scuola: infanzia, primaria e media per collegare verticalmente i curricula degli studenti” – spiega Mario Dadati, assessore alla Politiche educative- questo adesso non succede e un alunno che passa dalla scuola infanzia alla scuola elementare rischia di avere meno continuità e meno coerenza nelle proposte. La riforma su cui puntiamo riorganizza tutte le scuole entro settembre 2026″. Dadati ha confermato anche la realizzazione ex novo di due scuole medie cittadine che troveranno collocazione all’interno dell’ex manifattura Tabacchi e vicino al Campo Daturi nell’ex Genio Pontieri. La conclusione dei lavori è prevista entro marzo 2026.

Tra le novità emerse nell’incontro la sperimentazione di un’attività organizzativa diversa per l’inclusione degli alunni disabili (250 nelle scuole piacentine). A spiegare i dettagli l’assessore all’Inclusione sociale Nicoletta Corvi: “Abbiamo deciso di sperimentare un’organizzazione che coinvolga maggiormente gli alunni con disabilità. A un ragazzo con disabilità oggi viene riconosciuto un monte ore per personale aggiuntivo, noi abbiamo deciso che questo monte ore sarà utilizzato in maniera flessibile a seconda della pianificazione tra le cooperative che si sono aggiudicate il servizio e le scuole. L’obiettivo è che l’inclusione dell’alunno disabile possa essere vissuta al meglio coinvolgendolo in attività di gruppo.