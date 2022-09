Furti in abitazione: ladro arrestato. E’ stato riconosciuto dai tatuaggi

Le indagini condotte dalla Squadra mobile della Questura di Piacenza hanno portato in carcere un uomo di origini straniere accusato di furti e tentati furti commessi in città a fine agosto.

Nel primo caso l’uomo si sarebbe introdotto in un’abitazione e avrebbe asportato refurtiva per duemila euro, è accusato inoltre di un tentato furto in una casa dove era riuscito a entrare ma non aveva portato via nulla e del tentativo di furto di un veicolo parcheggiato in strada, ma era stato notato da un cittadino ed era fuggito.

Per individuare il ladro sono state utilizzate le immagini di telecamere pubbliche e private. I tatuaggi risultavano simili a quelli di un uomo già fermato in precedenza dalla Volante. La polizia scientifica ha anche rilevato un’impronta corrispondente a quella del pregiudicato. Il Tribunale su richiesta della Procura ha quindi emesso la misura cautelare della custodia in carcere a carico dell’indagato che è stato rintracciato dagli investigatori e arrestato.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di verificare il coinvolgimento dell’uomo in eventuali altri reati predatori avvenuti a Piacenza.