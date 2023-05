Distrae la commessa e le ruba il cellulare, ladro braccato da un giovane e arrestato

Tentata rapina sventata grazie alle urla della commessa e all’intervento di un giovane cittadino. Nel pomeriggio del 30 aprile le volanti hanno tratto in arresto un cittadino italiano per rapina in zona Farnesiana. Il soggetto è un pregiudicato con alle spalle numerosi reati contro il patrimonio.

L’uomo avrebbe distratto la commessa per poi sottrarle il telefonino all’interno di un centro commerciale. La ragazza, appena si è resa conto del furto ha iniziato a inseguire il ladro invocando aiuto. Le urla hanno quindi attirato un giovane che è riuscito a bloccare a terra il colpevole.

Sul posto sono infine arrivati gli agenti di polizia che hanno provveduto all’arresto e alla restituzione del telefono alla giovane. Lunedì prossimo si terrà il processo per direttissima.