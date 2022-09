A Gossolengo raccolti con il bassista di Vasco 4.800 euro per Amop e bimbi in Etiopia

A Gossolengo il “Concerto per la vita”, con la Vascoterapia Band e guest star la sensibilità del bassista di Vasco Rossi, Claudio “Gallo” Golinelli, ha portato a una donazione di 4.800 euro a favore di Amop, Associazione Malato Oncologico Piacentino, e della “Michele Isubaleu Odv”, che si occupa del sostegno dei bambini delle missioni in Etiopia delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia abbandonata di monsignor Torta.

A presentare i progetti sostenuti per Amop è stato il professor Luigi Cavanna, presidente Cipomo e direttore del dipartimento Oncoematologico dell’Ausl di Piacenza; in Etiopia invece la donazione sostiene la creazione di una struttura sanitaria a favore dei bambini.

Il “Concerto per la vita” è stato promosso da “Allunga la tua mano”, titolo del libro pubblicato dall’editrice diocesana “Il Duomo” sulla storia di Emanuela Crestani, malata di sclerosi multipla, e del marito Paolo Garattini, con il coordinamento Donne Cisal rappresentato da Caterina Abbondotti.