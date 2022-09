Provano a rubare il Rolex a una donna, ma devono fuggire. Rapinatore arrestato

Una ragazza è stata vittima di un tentativo di rapina del suo orologio Rolex questa notte in via Calzolai. La giovane era accompagnata da un uomo, all’improvviso la coppia si è trovata circondata da quattro giovani descritti come nordafricani, uno dei quattro ha tentato di strappare l’orologio dal polso della donna. Sia lei, sia il compagno hanno reagito in modo efficace e i quattro si sono dati a precipitosa fuga. Sul posto sono accorse pattuglie della Volante, i cui agenti sono riusciti a fermare uno dei quattro presunti rapinatori in via San’Eufemia.

Si tratta di un nordafricano che è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina.

Le indagini proseguono per cercare di risalire agli altri complici.

