Banditi assaltano abitazione a Quarto: famiglia in ostaggio, rubati soldi e preziosi

Serata di terrore per una famiglia che abita a Quarto: attorno alle 20.00 di ieri sera tre banditi hanno fatto irruzione della loro abitazione, armati di mazze, un grosso cacciavite e persino una pistola. In casa c’erano marito e moglie (entrambi pensionati) e il figlio, che sono stati obbligati a consegnare denaro, gioielli e un orologio prezioso.

I rapinatori, quasi certamente una banda di professionisti, sono poi scappati, salendo a bordo di una vettura di grossa cilindrata che li attendeva in strada, guidata da un complice.

Sul posto per avviare le indagini i carabinieri di Bobbio e di Rivergaro.