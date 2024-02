Con volto coperto e coltello rapina negozio per animali in corso Europa

Un uomo armato di coltello ha rapinato ieri sera il negozio per animali “L’Isola dei Tesori”, in corso Europa. E’ la terza rapina in due settimane ai danni di un esercizio commerciale in città. E anche stavolta il colpo è avvenuto all’orario di chiusura. Erano circa le 19 quando l’uomo, con il volto coperto, è entrato nel negozio e, minacciando con il coltello la cassiera e si è fatto consegnare il denaro che c’era in cassa, forse un migliaio di euro. Il rapinatore è poi fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. Avvertito il 112 sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini raccogliendo una descrizione del bandito e ascoltando alcune testimonianze. Il rapinatore, a quanto risulta, non sarebbe stato ripreso da videocamere.

Si allunga dunque la serie di colpi messi a segno in questo mese da rapinatori solitari. Il primo era avvenuto il 9 febbraio: un uomo era entrato armato di pistola a La Saponeria alla Farnesiana, in via Caduti sul lavoro. Scena analoga nella sera di San Valentino, stavolta alla farmacia di San Lazzaro. Il giorno dopo le indagini della polizia hanno portato all’arresto di un 33enne residente nella provincia di Pavia.