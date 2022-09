Murelli torna in Parlamento: “Ripartiamo dalla buona amministrazione”

Elena Murelli torna in Parlamento per un secondo mandato con la Lega, stavolta al Senato, ha infatti vinto al collegio uninominale con il 45,4% in Emilia. “Sono molto soddisfatta perché riparto con una carica in più – spiega Murelli – per portare avanti le istanze del territorio piacentino e non solo. La mia attenzione sarà come sempre rivolta alle famiglie, ai cittadini, alle imprese e ai pensionati. Siamo un partito del fare e abbiamo un accordo con Giorgia Meloni per avere un ruolo attivo.

Restare nel Governo Draghi può averci penalizzato, ma ripartiamo dalla buona amministrazione e con il buon senso di padre di famiglia che ci ha sempre contraddistinti.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI