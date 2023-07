Videosorveglianza, Murelli: “Dal Governo 400mila euro per sei Comuni e due Unioni”

“Sono in arrivo fondi per la videosorveglianza in provincia di Piacenza. Con un investimento complessivo di quasi 400 mila euro, saranno sei i comuni del piacentino destinatari dei fondi del Viminale e due le unioni”. Lo annuncia la senatrice della Lega Elena Murelli.

“Nel dettaglio – spiega la parlamentare piacentina – il comune di Ottone riceverà 46.268,89 euro, quello di Cortemaggiore 42.211, Bobbio riceverà 27.930 euro, Monticelli d’Ongina 18.500, Pontenure 24.982,60 e infine Pianello Val Tidone 22.260,86 euro mentre l’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta 86.690 e quella di Unione Val Nure Val Chero 132.107,86″.

Si tratta di fondi stanziati su base pluriennale dal decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto Salvini, che ha previsto una dotazione di 36 milioni di euro complessivi per il 2022, con domande presentate nel novembre scorso. “Questi fondi testimoniano che la Lega al governo è impegnata, come sempre, a sostenere gli enti locali al fine di rendere le città più sicure”, conclude Murelli.