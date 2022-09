Oratori e grest: migliaia di giovani coinvolti nei progetti di Diocesi e Fondazione

Sono migliaia i giovani coinvolti nelle attività della Diocesi sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nel 2022. Un bilancio più che positivo suddiviso in due progetti: “Oratori” ha visto la partecipazione di oltre mille giovani di 32 realtà di Piacenza e provincia. Ancora meglio ha fatto il progetto “Grest” con 3.676 partecipanti, 1.700 ai campi estivi e quasi mille animatori degli istituti superiori.

Un sodalizio che verrà confermato anche nei prossimi anni.

“Gli oratori non hanno mai chiuso in questi due anni e i grest sono stati fatti sia nel 2020 sia nel 2021 – ha spiegato don Alessandro Mazzoni, responsabile diocesano del servizio pastorale giovanile-vocazionale e presidente Associazione oratori – con il desiderio non tanto di offrire un servizio di mera custodia, quanto di evitare la dispersione sociale per affiancarli nelle scuole creando una rete attorno ai ragazzi”.

“La collaborazione con la Diocesi è consolidata – ha aggiunto Elena Uber, Commissione Welfare Fondazione – abbiamo voluto entrare più nel merito dei contenuti dei progetti in una logica di continuità, la nostra logica è di proseguire e confermare questa collaborazione molto proficua per entrare anche più nella condivisione dei contenuti di progetti che hanno finalità educativa”.