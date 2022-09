Scopre ladri nella sua abitazione: finto carabiniere gli punta la pistola addosso

Rientra a casa e si trova di fronte un carabiniere che gli consiglia di prestare attenzione perché nella zona sono stati avvistati dei ladri in azione. In realtà, il vero malintenzionato è proprio l’uomo in divisa, finto carabiniere intento a coprire il complice che, nel frattempo, è al piano superiore alla ricerca di oggetti di valore e denaro.

E’ accaduto questa mattina in un casolare nella campagna tra San Pietro in Cerro e Cortemaggiore. Durante la rapina, il finto carabiniere avrebbe puntato anche una pistola addosso al proprietario di casa che – dopo una colluttazione – è riuscito a scappare.

I due ladri, quindi, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione sono saliti in macchina e si sono dati alla fuga. Appena dopo l’accaduto, il proprietario di casa si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia.

Su Libertà in edicola domani, mercoledì 28 settembre, l’articolo con tutti i dettagli dell’accaduto a firma di Fabio Lunardini che ha intervistato la vittima della rapina