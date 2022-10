Incidente tra auto e scooter sulla strada di Pigazzano: tre persone ferite

Un violento incidente tra un’auto e uno scooter si è verificato questo pomeriggio lungo la strada di Pigazzano. La coppia a bordo del veicolo a due ruote, un uomo e una donna, sono finiti a terra in seguito all’impatto. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Agazzano e della Pubblica Assistenza Val Nure, l’auto-infermieristica del 118 di Bobbio e l’elisoccorso. L’uomo a bordo dello scooter, un 70enne, ha rimediato gravi ferite ed è stato condotto a Parma dall’elicottero. La donna che era con lui, invece, è finita all’ospedale di Piacenza, così come la conducente dell’auto, una giovane di 22 anni: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro per ricostruire le cause dell’incidente

