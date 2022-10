In bicicletta alla casa di riposo San Giuseppe per onorare la Festa dei nonni

Da sempre sono in prima linea per la mobilità sostenibile, stavolta anche per la Festa dei nonni. Sono i piacentini di Fiab-Amolabici che hanno organizzato una visita con tanto di doni agli ospiti della casa di riposo San Giuseppe.

Lo hanno fatto per portare gli auguri agli ospiti della residenza per anziani di via Morigi, dove molti sono nonne e nonni, offrendo un momento di condivisione e di svago nel giorno della loro festa.

Tutto il gruppo, rigorosamente in bicicletta, si è ritrovato ieri in via Emmanueli e da lì si è spostato verso la casa di riposo, guidato dal presidente Angelo Nani e dal vicepresidente Attilio Veneziani: “Si tratta della prima volta che organizziamo un’iniziativa di questo tipo con la San Giuseppe – spiegano – periodicamente cerchiamo di essere vicini al territorio: stavolta lo abbiamo fatto in occasione della Festa dei nonni, pensando di visitare gli anziani ospiti della casa di riposo. Per festeggiarli abbiamo preso delle piantine di ciclamini e dei sacchetti di caramelle da donare agli ospiti”.

