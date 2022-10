Stasera a “Industriando” la crescita di Fametec: “Siamo partiti da zero”

Questa sera “Industriando”, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà, racconterà l’evoluzione di Fametec. Un’azienda nata dal sogno dei fratelli Andrea e Roberto Fulcini nel bel mezzo della Grande recessione del 2009, oggi impresa in forte crescita, all’interno del Gruppo Rolleri Holding dal 2019. Fametec si occupa di progettare e sviluppare linee produttive per la lavorazione del legno e l’automazione.

“Inizialmente Fametec si concentrava nella realizzazione di progetti su commissione, con l’acquisizione di GM Machinery siamo entrati anche nella vendita di macchine standard”, spiega il direttore generale Marcello Pezza. “Io vengo dall’esperienza della Rolleri, un’altra realtà nata artigiana che ha subìto una rapida crescita negli ultimi vent’anni. Il mio compito è aiutare Fametec nello stesso percorso”.

Pezza è affiancato dai cofondatori dell’azienda, oggi responsabili dei reparti software e meccanico dell’azienda: i fratelli Andrea e Roberto Fulcini. “Ci siamo lanciati in questa avventura durante la crisi economica del 2009 – ricordano i due fratelli –. Abbiamo cominciato contandoci i soldi in tasca. I primi tempi non sono stati semplici: ci presentavamo nelle fiere con la nostra umiltà e grande voglia di fare. Le aziende hanno imparato a conoscerci e a darci fiducia. Oggi siamo una trentina e stiamo completando una nuova sede più ampia nella zona industriale di Vigolzone”.

Per dettagli e curiosità non resta dunque che seguire la prossima puntata di “Industriando” in onda stasera dalle 20.05.