Continuano le ricerche del gatto Savannah avvistato tra le colline di Gropparello

In mattinata, un grosso felino è stato avvistato tra le colline sopra Gropparello. Ai carabinieri del comando locale e agli uffici comunali sono arrivate diverse segnalazioni di alcuni residenti nella frazione di Gusano che si sarebbero imbattuti in quello che è stato definito un “grosso felino, probabilmente una lince”. dalle foto si evince che non si tratta di un animale selvatico, ma di un Gatto Savannah: incrocio tra il Serval e il gatto domestico che mantiene nell’aspetto tutte le caratteristiche fisiche di un felino selvaggio.

A seguito delle segnalazioni è partita la macchina per rintracciarlo. Nel primo pomeriggio di oggi era giunta notizia che il “gattone” fosse rientrato a casa, ma i proprietari e l’amministrazione comunale, in serata, hanno smentito comunicando che le ricerche – con il coordinamento della Prefettura di Piacenza – proseguiranno anche nella giornata di domani.

Ulteriori dettagli nell’articolo di domani su Libertà in edicola.