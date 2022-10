San Nicolò, il conducente scende appena in tempo: auto distrutta dalle fiamme

Il conducente è riuscito ad accostare a lato della strada, dopo aver visto del fumo uscire dal cofano del proprio furgone: in pochi istanti il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio in via Marchesi a San Nicolò.

L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco con l’autobotte: l’area interessata è stata successivamente messa in sicurezza. L’auto è andata completamente distrutta.