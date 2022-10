“L’area camper è sicura e autorizzata in due anni 18mila turisti tranquilli”

“L’area camper di Bobbio è sicura in caso di piene del Trebbia e in due anni ha portato in paese 18mila persone. Purtroppo, ancora una volta dobbiamo fare i conti con i disfattisti amanti dei no a prescindere”. A far parte di quest’ultima categoria, secondo il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, sono i rappresentanti del Comitato Terme e Valtrebbia e di Legambiente Piacenza che, lunedì su Libertà, avevano espresso più di una perplessità sulla procedura di rinnovo della concessione e di ampliamento dell’area camper chiesta dal Comune di Bobbio: una zona esondabile troppo vicina al fiume – secondo gli ambientalisti – classificata in una fascia di rischio e quindi pericolosa. Dopo l’alluvione Pasquali spiega le sue ragioni e cerca di ribattere punto su punto. “L’area è stata realizzata nel 2012 con tutte le autorizzazioni del caso”, fa notare. “Se l’area si è allagata nel 2015 lo si deve a precipitazioni copiose e ad un’asportazione di ghiaia fatta al lido San Martino che ha fatto incanalare l’acqua. Ma nessun occupante di camper è stato salvato dal tettuccio in quell’occasione, come dicono. I vigili del fuoco li hanno recuperati mentre dormivano a letto. Subito dopo l’alluvione, la Regione è intervenuta con un progetto di rifacimento della difesa spondale al lido San Martino, con una barriera in massi e una bellissima spiaggia inaugurata dal presidente regionale Stefano Bonaccini. Anche il Comune ha investito sull’area somme considerevoli, dal sistema di accesso con le sbarre fino alle telecamere di sorveglianza sempre attive. Il sistema di allerta meteo della protezione civile regionale è super efficiente: sul proprio cellulare gli amministratori hanno a disposizione i dati delle allerte, dei rischi e dei pluviometri. In casi di necessità, si chiudono le sbarre, l’area di sosta viene interdetta e la comunicazione dell’allerta viene pubblicata sul display di piazza San Francesco”. “Ampliamento e pulizia” Secondo Pasquali, l’area è “in totale sicurezza” e l’ampliamento richiesto (in un’area a suo tempo in concessione a privati) prevede una pulizia della zona in questione, con la posa di ghiaia rullata che la renderà più gradevole. “Comitato e Legambiente sono dei disfattisti”, aggiunge il sindaco. “Nel 2021 sono arrivati a Bobbio 3.064 camper e quest’anno, fino al 30 settembre, siamo a quota 2.613. Con una media di tre persone a camper, ci si avvia alle 18mila presenze in due anni: persone che hanno visitato Bobbio, che hanno fatto spesa, cenato nei nostri ristoranti, visitato musei. Ribatteremo alle farneticanti prese di posizione dei disfattisti con argomentazioni serie e ai camperisti dico: venite in tranquillità perché l’area è sicura, bella e prossimamente sarà dotata di altri servizi come la passerella pedonale che collegherà al borgo. Per me, si chiude ora ogni possibilità di confronto con questo Comitato e con Legambiente: costoro si confrontino con i nostri commercianti e valutino le reazioni. E siccome tra un anno e mezzo si andrà ad elezioni, presentino una loro lista spiegando cosa intendono fare. È troppo facile essere sempre e soltanto “contro””.

