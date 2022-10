Motorismo storico sportivo: cento espositori in arrivo a Piacenza Expo

Piacenza Expo si tinge di nuovo con la prima edizione di “Via Emilia Classic”, in programma nel fine settimana del 15 e 16 ottobre. Per due giorni il quartiere fieristico diventerà la culla del motorismo storico sportivo con ben cento espositori da Piacenza, provincia e anche dall’estero. Ci saranno il classico mercatino e saloni espositivi di due e quattro ruote, laboratori e le curiosità degli artigiani del motore, oltre a mostre fotografiche sulla via Emilia e sul debutto della Ferrari al circuito Città di Piacenza.

