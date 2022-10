Punto da una vespa a Montosero di Bettola: boscaiolo finisce in ospedale

E’ finito in shock anafilattico in seguito alla puntura di una vespa il boscaiolo che questo pomeriggio è stato raggiunto in località Montosero (Comune di Bettola) da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte dell’Olio, dall’autoinfermieristica da Farini e dall’elisoccorso di Parma. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Piacenza in gravi condizioni. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

