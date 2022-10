Lite per il conto dell’idraulico, barista: “Non è vero che l’ho preso a bastonate”

“L’idraulico ha detto che io lo avevo colpito a bastonate e che gli avevo spruzzato sul volto dell’acido, ma quando sono stato fermato, poco dopo il fatto, non avevo bastoni e tantomeno acido. Con l’idraulico ho soltanto avuto una banale discussione, forse un pò accesa, ma nulla di più”. E’ la testimonianza di ieri in tribunale del titolare di un bar di Podenzano accusato di aver spruzzato liquido ad un tecnico e di averlo colpito con un bastone.

La vittima (difesa dall’avvocato Vittorio Antonini) aveva riferito in una precedente udienza in tribunale di aver avuto un diverbio con il barista, imputato in questo processo (che sempre si è detto innocente, difeso dall’avvocato Carlo Alberto Caruso) perché aveva bagnato il pavimento della cantina durante il suo intervento.

Il titolare del bar nel corso della deposizione davanti al giudice ha detto che aveva chiamato in precedenza l’idraulico per un intervento ai tubi della cantina, ma che quell’intervento non aveva risolto il problema di una perdita d’acqua. Il pagamento era stato effettuato ugualmente dal barista ma l’idraulico avrebbe preteso una cifra maggiore, da qui il diverbio”. Il processo è stato rinviato ad aprile per la discussione.