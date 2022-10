Schianto frontale con auto ribaltata all’incrocio tra strada Malchioda e via Sidoli

Sono due le auto coinvolte nel violento schianto frontale avvenuto intorno alle 16.00 lungo strada Malchioda, all’angolo con via Sidoli. In seguito all’impatto uno dei due veicoli si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. All’origine dell’incidente, che fortunatamente non ha causato feriti, potrebbe esserci una mancata precedenza. Illeso anche il cane che viaggiava a bordo di una delle due auto. Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto in quel tratto, come lamentano alcuni residenti.

Sul posto, oltre ad un’ambulanza della Croce Rossa e ai vigili del fuoco, anche la polizia municipale per i rilievi.

