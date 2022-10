Sistemate le crepe lungo la pista ciclopedonale della logistica a Castello

A Castel San Giovanni la pista ciclopedonale della logistica è di nuovo in condizioni dignitose. I lunghi squarci e le crepe che l’attraversavano sono stati riempiti in modo da uniformare nuovamente il fondo. “Le crepe sono state riempite e in alcuni casi la malta non è nemmeno stata livellata nel migliore dei modi, ma non ha importanza – dicono alcuni frequentatori .- L’importante è che non dobbiamo più fare lo slalom con le biciclette tra squarci che sembravano crepacci”.

Fino a poche settimane fa la pista era infatti solcata quasi per intero da crepe in cui ci si poteva tranquillamente infilare un piede o una mano. Ora la percorribilità è stata ripristinata.

