Pentolino dimenticato sui fornelli. Intervento dei vigili del fuoco in via Pozzo

Un principio di incendio all’interno di un appartamento in via Pozzo, a Piacenza, ha allarmato i residenti della zona e alcuni passanti che hanno quindi deciso di allertare i vigili del fuoco. Giunti sul posto con due autoscale, i vigili del fuoco sono dovuti entrare dalla finestra perché nell’abitazione non era presente nessuno.

Entrati nell’appartamento hanno subito notato del fumo provenire dalla cucina dove era stato dimenticato un pentolino del the sul fuoco. L’intervento tempestivo ha impedito che l’incendio si propagasse danneggiando i locali della palazzina.