“Educazione sessuale e laboratori”. All’Isii campagna elettorale in diretta podcast

Non è un salotto televisivo, ma la nuova aula podcast dell’istituto Isii Marconi di Piacenza. In questi giorni i giovani candidati alla carica di rappresentanti degli studenti si confrontano in veri e propri dibattiti moderati dalla docente di diritto Elena Barbieri. Tutte collegate, in diretta, le 79 classi di via 4 Novembre: la modalità è innovativa e coinvolgente. Le proposte elettorali degli allievi sono variegate: educazione sessuale, più laboratori, collaborazioni con altri istituti e, soprattutto, feste di fine anno in grande stile.

Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi