Lecco, gli alpini piacentini sfilano con lo striscione del centenario

Sfilata sotto la pioggia e davanti a migliaia di persone questa mattina a Lecco per gli alpini, in occasione del raduno del Secondo Raggruppamento che riunisce le Sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna. All’appuntamento erano presenti decine di Penne nere piacentine partite con pullman e auto private. Gli alpini piacentini, guidati dal presidente Roberto Lupi, hanno sfilato con il tradizionale striscione “Piacenza Primogenita” e con quello dedicato ai cento anni dalla fondazione della Sezione di Piacenza. Presente anche una delegazione dell’Unita’ di Protezione civile. Nel 2019 il Raduno era andato in scena a Piacenza e per l’occasione erano arrivate 40mila persone.

Foto di Valerio Marangon