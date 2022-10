Plastic Free, Decalacque dona 230 borracce e depuratori al Podenzano Calcio

Tutti insieme, “diamo un calcio alla plastica”. Si alza forte e chiaro il grido dei bambini del settore giovanile del Podenzano Calcio, che hanno ricevuto un bellissimo regalo da Decalacque Piacenza: 230 borracce personalizzate, una per ogni singolo giovane calciatore con tanto di nome e cognome, e due impianti di depurazione delle acque installati al campo “Gianni Rubini”.

È un altro tassello dell’iniziativa “Plastic Free” che Decalacque ha avviato da tempo con le società sportive piacentine per ridurre sempre più l’uso di bottiglie di plastica sui campi e diffondere il messaggio del rispetto dell’ambiente. “Abbiamo deciso da tempo di portare avanti questo progetto chiamato “Plastic Free” per cercare appunto di sensibilizzare sul tema dell’ambiente e della possibilità di ridurre l’utilizzo di plastica – ha spiegato Daniele Petrone di Decalacque – il Podenzano Calcio ha voluto sposare questa filosofia che ci aiuta a trasmettere ai più piccoli il concetto di bere l’acqua filtrata da un rubinetto e di non utilizzare più le bottiglie di plastica, ma al loro posto una borraccia che servirà appunto a diminuire l’utilizzo delle bottigliette, portando avanti così il discorso dell’ecologia e anche quello di un notevole risparmio per le società che aderiscono perché in questo modo non devono più acquistare le bottiglie d’acqua”.

Molto divertiti i bambini, che hanno subito riempito le borracce agli impianti: “Le due colonnine servono per depurare l’acqua, qui i bambini possono approvvigionarsi direttamente per poter riempire le loro borracce personalizzate e in questo modo hanno la possibilità di bere quest’acqua quotidianamente”. Un progetto nato tre anni fa e che si sta espandendo sempre di più nella nostra provincia: “Ci saranno altre realtà che coinvolgeremo, abbiamo iniziato con il Piacenza Calcio che si è fatto promotore del progetto, e da quel momento in poi tantissime società sportive hanno abbracciato il progetto che serve appunto per sensibilizzare la cittadinanza, sia bambini sia adulti apprezzano molto il fatto di avere una borraccia personalizzata, in particolare i più piccoli si divertono molto”.

Doverosi i ringraziamenti da parte del dirigente del Podenzano Calcio Luigi Cattaneo “Ringrazio Decalacque perché per noi questa iniziativa è molto importante per sensibilizzare sul tema del calcio alla plastica e del rispetto dell’ambiente, è stato un bellissimo regalo che servirà per utilizzare sempre meno la plastica sui campi di calcio”.