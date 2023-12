Torna “Industriando”, questa sera su Telelibertà protagonista Decalacque

Stasera torna Industriando, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà che permette di immergersi nel mondo delle aziende del territorio. Uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte di ciò che accade tutti i giorni all’interno degli stabilimenti e la scoperta di realtà di eccellenza. Il tutto raccontato in prima persona da chi queste imprese le anima: dai presidenti e amministratori ai collaboratori, dai veterani alle giovani leve.

Prima azienda protagonista è Decalacque, l’azienda che dal 2008 produce, commercializza e installa impianti di depurazione che migliorano la qualità dell’acqua. Come dice il fondatore e amministratore delegato Alessandro De Santis: “Ci rivolgiamo a chi non vuole più sprecare plastica e ama bere acqua di alta qualità a chilometro zero”. Decalacque, infatti, realizza internamente i propri impianti, assemblando i componenti ancora in maniera artigianale: “Controlliamo tutti i passaggi e garantiamo la massima affidabilità”, dice Andrea Tammaro, responsabile tecnico.

In coda alla puntata fa il suo esordio una rubrica inedita, “Professione talenti”, nella quale i responsabili delle risorse umane di ciascuna azienda illustreranno le caratteristiche della propria realtà, spiegando quali sono le competenze più richieste e come è possibile mettersi in contatto con loro.

L’appuntamento è per stasera alle 20.10, dopo il TGL di Telelibertà. La puntata è come sempre visibile anche in diretta streaming e – successivamente – nel portale web di teleliberta.tv (sono sempre disponibili le puntate già trasmesse nelle scorse stagioni).

“Industriando” è nato da un’idea di Nicoletta Bracchi e Giuseppe Piva ed è scritto da Calogero Guagliardo e Giuseppe Piva. Media e comunicazione a cura di Gianmaria Vianova. A realizzare le riprese ci hanno pensato Davide Franchini, Calogero Guagliardo e Gianfranco Di Silvestro. Editing di Alessandra Colpo e Sara Groppi. Regia di Giuseppe Piva.